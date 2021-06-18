Международная операция Интерпола прошла в Кузбассе

По данным полиции Кузбасса, в рамках операции под названием "Пангея" было проведено около 260 различных мероприятий. В результате правоохранители выявили 11 правонарушений и одно преступление. Также было изъято порядка 11 тысяч единиц лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок на общую сумму 100 тысяч рублей.

В частности, в одном из магазинов Юрги были найдены препараты народной медицины азиатских стран. При этом различные мази, спреи, бальзамы и пластыри имели признаки подделки и продавались без необходимых сертификатов. Таким же способом реализовывались препараты в фитнес-центре в городе Топки, которые также были изъяты.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ было возбуждено после задержание в Кемерове получателя курьерской посылки. Оказалось, что гражданин заказал из-за границы партию сильнодействующих анаболических препаратов общей массой около 1,5 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.