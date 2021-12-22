Междугородний скорый поезд изменил расписание в Кузбассе из-за долгих выходных

В пресс-службе ЗСЖД уточнили, что в предновогодние дни и на время праздничных каникул расписание скорого поезда Новокузнецк– Новосибирск будет изменено.

– В связи с новогодними праздниками компания "Кузбасс-пригород" назначает дополнительные дни курсирования скорого поезда "Экспресс" № 857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск 23, 29, 30 декабря 2021 года и 4, 5, 6 января 2022 года. 27 декабря 2021 года и 1 января 2022 года курсирование поезда будет отменено, – говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что жители шахтерского края смогут путешествовать из Новокузнецка в Новосибирск и обратно с 23 по 26 декабря, а также с 29 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Стоит отметить, что исключение составляет суббота, 1 января.