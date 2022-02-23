Междугородний автобус слетел с дороги в Кузбассе

Сегодня, 23 февраля, в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлен автобус №120, следующий между городами Березовский и Кемерово. Общественный транспорт частично съехал с проезжей части, его передняя часть оказалась в сугробе.

По словам очевидцев, авария случилась на въезде в Березовский. Пользователи предположили, что инцидент произошел из-за скользкой дороги.

– Автобус место ДТП покинул своим ходом, – сообщили березовчане.

Судя по снимкам, в результате аварии автомобиль лишился переднего бампера. Информации о наличии пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.