Метеоусловия в Кузбассе будут неблагоприятными еще несколько дней

Согласно информации министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, на четырех территориях региона до 18:00 часов 7 февраля продлен режим НМУ. В эти дни будут наблюдаться погодные условия, способствующие скоплению в воздухе загрязняющих веществ.

Режим так называемого "черного неба" будет действовать до понедельника для Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого района. В это время предприятиям, расположенным на обозначенных территориях, рекомендуется снизить количество выбросов в атмосферу.

Напомним, что сегодня, 4 февраля, над Кузбассом нависло ядовитое облако газа. Новокузнечане пожаловались на черную пыль, осевшую на окнах.