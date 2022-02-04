Метеоусловия в Кузбассе будут неблагоприятными еще несколько дней

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Специалисты сообщили об очередном продлении режима неблагоприятных метеоусловий в Кемеровской области.

Согласно информации министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, на четырех территориях региона до 18:00 часов 7 февраля продлен режим НМУ. В эти дни будут наблюдаться погодные условия, способствующие скоплению в воздухе загрязняющих веществ.


Режим так называемого "черного неба" будет действовать до понедельника для Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого района. В это время предприятиям, расположенным на обозначенных территориях, рекомендуется снизить количество выбросов в атмосферу.


Напомним, что сегодня, 4 февраля, над Кузбассом нависло ядовитое облако газа. Новокузнечане пожаловались на черную пыль, осевшую на окнах.

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