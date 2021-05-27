Метеорологи спрогнозировали скачки температуры от -3°C до +28°C в Кузбассе

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, предстоящая ночь в шахтерском крае будет еще относительно теплой: +3,+8°C, в некоторых районах воздух может прогреться до +14. Днем +10,15°C, местами до +21°C. Ветер северо-западный 8-13 м/с, возможны порывы до 17-22 м/с. В этот день лучше брать зонты.

Уже субботняя ночь, 29 мая, будет морозной: до -3°C, в среднем +2,+7°C. В дневное время столбик термометра будет на отметках +11,+16°C с повышением до +21°C. Ветер восточный, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков.



В воскресенье ночью будет также до -3°C со средними значениями +1,+6°C, однако в светлое время суток потеплеет до +17,+22°C. Ветер южный, без дождей.

Ночь понедельника, 31 мая, будет теплее предыдущих: +5+10°C. Также днем кузбассовцев ожидает жара +22,+28°C с южным ветром и возможными грозами.