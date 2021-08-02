Метеорологи спрогнозировали дождливую неделю в Кузбассе

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Дожди с грозами поджидают жителей Кемеровской области на этой неделе, о чем рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Предстоящей ночью, 3 августа, в в кузбасской столице ожидается +14,+16°C , днем +24,+26°C. Кроме того, жителям региона стоит брать с собой из дома зонты, поскольку синоптики предупредили о дождях с грозами и возможном граде. По региону ночью будет +13,+18°C, кое-где температура опустится до +7,+12°C, днем +23,+28°C. Ветер может усиливаться до 18 м/с. Местами по области может пройти дождь, град, а утром появится туман.


В ночь на среду, 4 августа, специалисты прогнозируют +11,+16°C, в после восхода — +21,+26°C. На отдельных зонах могут выпадать осадки с грозами. В четверг также вероятны дожди, а столбик термометра опустится на один градус.


Конец рабочей недели будет таким же: ночью +11,+16°C, днем потеплеет до +21,+26°C, но по-прежнему сохраняется возможность дождя и грозы.

Да!
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