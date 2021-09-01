Метеорологи рассказали об ожидаемом дефиците дождей в сентябре в Кузбассе

Специалисты ожидают нехватку сентябрьских дождей на юге Урала, Западной Сибири, включая Кузбасс, Красноярский край и Хакасию. На остальной территории России количество осадков будет около нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, о чем сообщает ТАСС.

— Дефицит, хороший дефицит, будет в южной половине Урала, на юге Западной Сибири, а там самые густо населенные регионы, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, на юге Красноярского края и Хакасии, — сказал Вильфанд.

Специалист отметил, что в целом по России (за исключением указанных регионов) количество осадков в сентябре будет нормальным.