Метеорологи рассказали о погоде на рабочую неделю в Кузбассе

По информации Кемеровского гидрометеоцентра, предстоящей ночью в Кемерове ожидается температура +10,+12ºС, днем 20 июля +24,+26ºС. Вместе с этим будет переменная облачность, ночью недолгий дождь с грозой, но уже днем без существенных осадков. По области ночью +9,+14ºС, в дневное время +22,+27ºС. Местами пройдут дожди с грозами, возможен туман.

В среду, 21 июля, еще сохранятся кратковременные осадки, температура по области в темное время суток+10,+15ºС, в светлое +23,+28ºС. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Однако уже в четверг, 22 июля, синоптики сообщили, что обойдется без существенных осадков. Ночью будет +11,+16ºС, днем +25,+30ºС. В пятницу днем прогнозируется до +32ºС.