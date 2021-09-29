Метеорологи предупредили кузбассовцев об ухудшении видимости

В ночь на 30 сентября в Кемерове температура воздуха составит +3,+5°С, с восходом солнца +5,+7°С. В целом по области специалисты прогнозируют ночные +2,+7°С (по северным районам до -3°С) и дневные +3,+8°С (по югу до +13°С).

– На дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости при осадках местами до 1000 метров и менее, – рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Отмечается, что по региону пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Налипание такого снега образует гололедицу.