Метеорологи предупредили кузбассовцев о сохранении аномальной жары и о проливных дождях с градом

По сведениям Кемеровского гидрометеоцентра, в субботу, 24 июля, в областном центре ночью будет +15,+17 °C , днем +28,+30 °C . Существенных осадков не прогнозируется, однако по региону ситуация может быть иной.

– В отдельных районах на территории Кемеровской области ожидаются дожди, грозы, град, местами по югу сильные дожди; при грозах усиление ветра до 17 м/с, – рассказали синоптики.

Вместе с тем по области сохраняется аномально жаркая погода, в субботу температура может достигать +32 °C.

ГИБДД Кузбасса призывает водителей учитывать погодные условия при выборе скорости и дистанции до других машин, а пешеходов к пересечению дорог в положенных местах.