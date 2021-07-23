Метеорологи предупредили кузбассовцев о сохранении аномальной жары и о проливных дождях с градом

0
Фото:  

Погода в Кемеровской области в предстоящий выходной будет особенно жаркой, однако кое-где по области может бушевать непогода.

По сведениям Кемеровского гидрометеоцентра, в субботу, 24 июля, в областном центре ночью будет +15,+17 °C , днем +28,+30 °C . Существенных осадков не прогнозируется, однако по региону ситуация может быть иной.

– В отдельных районах на территории Кемеровской области ожидаются дожди, грозы, град, местами по югу сильные дожди; при грозах усиление ветра до 17 м/с, – рассказали синоптики.

Вместе с тем по области сохраняется аномально жаркая погода, в субботу температура может достигать +32 °C.


ГИБДД Кузбасса призывает водителей учитывать погодные условия при выборе скорости и дистанции до других машин, а пешеходов к пересечению дорог в положенных местах.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27363

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined