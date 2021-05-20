Метеорологи предупредили кузбассовцев о перепадах температур от -5°C до +27°C

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, сегодняшняя ночь в регионе будет холодной: +1,+6°C и заморозки до -5°C. Днем ожидается +10, +15°C. Ветер северо-западный 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Без дождей.

22 мая в ночное время также будет холодно: +1,+6°C, местами до -4°C. Однако днем будет теплее, чем накануне: +13,+18°C. Ветер западный 5-10 м/с, без существенных осадков.

Уже к воскресенью ситуация понемногу начнет меняться: ночью +3,+8°C, местами до -2°C, а днем ожидается потепление до +20,+25°C. Ветер южный 6-11 м/с, дожди маловероятны.

Ночь понедельника будет еще теплее, чем предыдущие: +7,+12°C, а днем столбик термометра поднимется до отметок +22,+27°C. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Местами кратковременные дожди, грозы.