Метеорологи предупредили кузбассовцев о перепадах температур от -5°C до +27°C

0
Фото:  

Ночные заморозки и дневная жара ожидают жителей Кемеровской области в ближайшие дни.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, сегодняшняя ночь в регионе будет холодной: +1,+6°C и заморозки до -5°C. Днем ожидается +10, +15°C. Ветер северо-западный 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Без дождей.


22 мая в ночное время также будет холодно: +1,+6°C, местами до -4°C. Однако днем будет теплее, чем накануне: +13,+18°C. Ветер западный 5-10 м/с, без существенных осадков.


Уже к воскресенью ситуация понемногу начнет меняться: ночью +3,+8°C, местами до -2°C, а днем ожидается потепление до +20,+25°C. Ветер южный 6-11 м/с, дожди маловероятны.


Ночь понедельника будет еще теплее, чем предыдущие: +7,+12°C, а днем столбик термометра поднимется до отметок +22,+27°C. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Местами кратковременные дожди, грозы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25259

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined