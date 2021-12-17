Метели обрушатся на Кузбасс на предстоящих выходных

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Кемеровские синоптики предупредили о непогоде, которая ожидается в регионе в ближайшие выходные.

По прогнозу синоптиков, в предстоящую субботу, 18 декабря, в городе Кемерово ночью температура воздуха опустится до – 3,-5ºС, а днем горожанам следует ожидать потепление до 0,-2ºС. Порывы ветра достигнут 18 м\с. Могут возникнуть метели, а проезжая часть скроется под ледяной коркой.


В целом по области в темное время суток следует ожидать – 3,-8ºС, а столбик термометра на отдельных территориях достигнет +1ºС. Однако кузбассовцам следует быть готовым к непогоде.

– Ожидается снег, мокрый снег, метели, местами усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, местами на дорогах гололедица, снежные заносы, видимость временами 500-1000 м, – сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ГИБДД предупредила кузбассовцев о гололеде и метелях.

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