Метели и потепление ожидают Кузбасс в последний понедельник ноября

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра обозначили прогноз на 29 ноября.

Днем 29 ноября на территории Кузбасса ожидается потепление. Столбики термометра покажут от -9°С до -4°С. Ветер южный, скоростью около 3-8 метров в секунду. Местами возможны порывы до 8-13 метров в секунду. Днем местами пройдет небольшой снег. Ожидаются поземки и метели.


В столице области температура днем будет держаться в пределах от -6°С до -8°С. Ветер южный, с порывами до 12 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


Водителям и пешеходам следует проявить внимательность, так как на дорогах региона в последний понедельник ноября ожидается гололедица.

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