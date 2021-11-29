Метели и потепление ожидают Кузбасс в последний понедельник ноября

Днем 29 ноября на территории Кузбасса ожидается потепление. Столбики термометра покажут от -9°С до -4°С. Ветер южный, скоростью около 3-8 метров в секунду. Местами возможны порывы до 8-13 метров в секунду. Днем местами пройдет небольшой снег. Ожидаются поземки и метели.

В столице области температура днем будет держаться в пределах от -6°С до -8°С. Ветер южный, с порывами до 12 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Водителям и пешеходам следует проявить внимательность, так как на дорогах региона в последний понедельник ноября ожидается гололедица.