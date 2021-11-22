Метели и перепады температуры от -15°C до +7°C придут в Кузбасс на неделе

По информации Кемеровского гидрометцентра, предстоящей ночью, 23 ноября, в Кузбассе ожидается -2,-7°C, местами до -12°C. Днем -2,+3°C. Порывы ветра на отдельных территориях могут достигать 22 м/с. Снег, метели и гололед.

В среду, 24 ноября, до рассвета по области прогнозируется -2,-7°C, также усиление ветра до 22 м/с, в светлое время суток -1,-6°C. Синоптики вновь обещают снег, в том числе и мокрый, метели и гололедные явления.

В четверг, 25 ноября, в темное время суток температура воздуха составит -5,-10°C, местами похолодает до -15°C. С восходом солнца столбик термометра может подняться выше нуля: -3,+2°C, а в некоторых районах потеплеет до +7°C.

Штормовой ветер придет в Кузбасс в пятницу, 24 ноября, и разгонится местами до 24 м/с. Ночью и днем -2,-7°C (до -12°C), снег и метели.