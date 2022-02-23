Метели и гололедица придут в Кузбасс 24 февраля

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, чего стоит ждать от погоды в грядущий четверг.

Согласно данным синоптиков, завтра, 24 февраля, в Кузбассе ожидается ночью -6,-11°C , местами -12,-17°C. Днем потеплеет до -2,+3°C. Местами температура опустится до -7°C.


Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, местами от 9 до 14 метров в секунду, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


Кроме того, местами ожидаются метели, поземки. Пройдет небольшой и умеренный снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ночью видимость при снеге временами составит от 500 до 1000 метров.

Да!
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