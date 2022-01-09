Метели и гололед: МЧС предупредило кузбассовцев о резком ухудшении погоды

В воскресенье, 9 января, в регионе будет дуть ветер, порывы которого местами достигнут 18 м/с, а также пройдут мощные снегопады и возникнут метели, дороги в Кемеровской области окажутся покрыты гололедом.

Водителей призывают учитывать дорожные и погодные условия при выборе скорости, соблюдать ПДД и избегать резких маневров на обледенелых трассах. Пешеходам настоятельно советуют пересекать улицы только по "зебрам", убедившись, что водители остановились.

Представители МЧС Кузбасса также добавили, что из-за сильного ветра на улице необходимо соблюдать меры личной безопасности.