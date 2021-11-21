Метель окутает Кузбасс в последний выходной день недели

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Погода в последний нерабочий день текущей недели в Кузбассе окажется неблагоприятной. Жителей области предупредили о надвигающихся метелях и усилении ветра.

По информации МЧС, днем в воскресенье, 21 ноября, на территории региона ожидаются метель, снег и усиление ветра до 15-20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты попросили кузбассовцев соблюдать меры предосторожности: не стоять возле деревьев и опор линий электропередач.


Так, автомобилистам следует избегать резких маневров во время движения, не превышать безопасную скорость и держать дистанцию с другими участниками пути.

— Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, — следует из текста сообщения.

Если произошла ЧС, то следует незамедлительно обратиться за помощью по телефонам "101" или "112".

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