"Метан там давно зашкаливал": вдова горняка рассказала о нарушениях на кузбасской шахте

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Супруга одного из шахтеров, погибших во время ЧП на "Листвяжной" (УК "СДС-уголь") сообщила, что еще до инцидента на предприятии случился пожар.

Вдова одного из шахтеров заявила, что за десять дней до трагедии в "Листвяжной" случился пожар, который удалось потушить работникам предприятия. После этого на шахту, по словам женщины, приезжал Роспотребнадзор.

‒ Пятнадцатого они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеневым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что "датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал". И дальше работали. Вот в каких условиях они работали, ‒ рассказала жена погибшего журналистам РИА Новости.

Женщина отметила, что ее супруг был опытным работником с 30-летним стажем.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в отношении инспекторов Ростехнадзора было возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура выявила нарушения на нескольких кузбасских шахтах.

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