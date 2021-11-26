Вдова одного из шахтеров заявила, что за десять дней до трагедии в "Листвяжной" случился пожар, который удалось потушить работникам предприятия. После этого на шахту, по словам женщины, приезжал Роспотребнадзор.

‒ Пятнадцатого они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеневым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что "датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал". И дальше работали. Вот в каких условиях они работали, ‒ рассказала жена погибшего журналистам РИА Новости.

Женщина отметила, что ее супруг был опытным работником с 30-летним стажем.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в отношении инспекторов Ростехнадзора было возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура выявила нарушения на нескольких кузбасских шахтах.