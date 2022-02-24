Металлургический завод в Кузбассе выставлен на продажу почти за 3 млрд рублей

Расположено здание в Гурьевске в Кемеровской области. Продавец указал в объявлении, что завод является градообразующим, а выставлен на торги в связи с тем, что собственник обанкротился. Вместе с объектом покупатель может получить и все зарегистрированное имущество, которое находится на его территории.

– Здания и сооружения – 316 ед, 2к-квартиры, 2 шт, транспорт и спецтехника, машины и оборудование – 2470 ед, земельный участок площадью 40,95 Га, – следует из текста.

При этом для будущего владельца прописаны и определенные обязанности: покупатель должен будет эксплуатировать завод по прямому назначению, а также сохранить рабочие места, оставив трудиться не менее чем 50% сотрудников в течение следующих трех лет после покупки.

Стать владельцем крупного производства можно за 2 871 976 181 рублей.