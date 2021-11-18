Из публикации следует, что сегодня утром в четверг, 18 ноября, на 85-году оборвалась жизнь известного хоккеиста Олега Ивановича Короленко. Отмечается, что ему удалось стать лучшим бомбардиром в истории новокузнецкого хоккея.

— Становился одним из лучших бомбардиров высшей лиги, включался в "Команду звезд" советского хоккея. В 1960 году вместе с "Металлургом" стал чемпионом РСФСР — этот результат являлся лучшим в истории клуба почти 40 лет, — прокомментировали в пресс-службе хоккейного клуба.

За свою насыщенную жизнь спортсмену удалось достичь высоких результатов: на уровне чемпионатов высшей и первой лиг СССР забросил 253 шайбы, на протяжении 15 сезонов выступал за команду "Металлург", являлся ее капитаном.





Однако в 1970 году он покинул большой хоккей и стал тренером, а в 2000 году был удостоен звания "Почетный гражданин города Новокузнецка". Стоит отметить, что в его честь названа Арена Кузнецких металлургов.