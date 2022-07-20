Металлический штырь у детской карусели перепугал новокузнечан

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На юге Кемеровской области на одной из детских площадок прохожие обнаружили серьезную опасность, представляющую реальную угрозу здоровью и жизням детей.

Выглядывающий из-под земли металлический штырь взволновал жителей Новокузнецка, которые рассказали о неприглядной опасности на платформе "Кузбасс Онлайн". Автор сообщения уточнил, что речь идет о дворе дома по ул. Покрышкина, 27 и ул. Филиппова, 7

<...> рядом с круглой каруселью торчит опасно металлический штырь. Прошу демонтировать во избежание травм, следует из текста сообщения.

На кадрах видно, что металлическая конструкция оказалась фактически замаскированна в траве от глаз прохожих, а особенно детей, которые ненароком могут наткнуться на нее и серьезно травмироваться.


Администратор сервиса обозначил, что сообщение передано специалистам. О результатах проверки станет известно в течение 14 рабочих дней.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

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