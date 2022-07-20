Металлический штырь у детской карусели перепугал новокузнечан

Выглядывающий из-под земли металлический штырь взволновал жителей Новокузнецка, которые рассказали о неприглядной опасности на платформе "Кузбасс Онлайн". Автор сообщения уточнил, что речь идет о дворе дома по ул. Покрышкина, 27 и ул. Филиппова, 7

– <...> рядом с круглой каруселью торчит опасно металлический штырь. Прошу демонтировать во избежание травм, – следует из текста сообщения.

На кадрах видно, что металлическая конструкция оказалась фактически замаскированна в траве от глаз прохожих, а особенно детей, которые ненароком могут наткнуться на нее и серьезно травмироваться.

Администратор сервиса обозначил, что сообщение передано специалистам. О результатах проверки станет известно в течение 14 рабочих дней.