Металлический гараж загорелся под вечер в Кемерове

Согласно данным МЧС, пожар возник в металлическом гараже по улице Инициативная в Кировском районе города Кемерово. Сигнал о возгорании поступил в 17:04, к моменту прибытия сотрудников экстренных служб огнем были охвачены вещи б/у, что находились внутри объекта.

– Общая площадь составила четыре "квадрата". Причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем, – сказали AVOKADO в ведомстве.

Обошлось без пострадавших. Полностью ликвидировать пламя удалось в 17:15. На тушении работали семь человек и две единицы техники.