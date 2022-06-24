Металлический гараж загорелся под вечер в Кемерове

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Минувшим вечером в столице Кузбасса произошло возгорание частного гаража. На тушение объекта выезжали пожарные.

Согласно данным МЧС, пожар возник в металлическом гараже по улице Инициативная в Кировском районе города Кемерово. Сигнал о возгорании поступил в 17:04, к моменту прибытия сотрудников экстренных служб огнем были охвачены вещи б/у, что находились внутри объекта.

Общая площадь составила четыре "квадрата". Причина произошедшего неосторожное обращение с огнем, сказали AVOKADO в ведомстве.

Обошлось без пострадавших. Полностью ликвидировать пламя удалось в 17:15. На тушении работали семь человек и две единицы техники.

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