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Металлический ангар сгорел в Кемерове ранним утром

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В столице Кузбасса ранним утром вспыхнул ангар, в котором размещалась технологическая установка. Огонь полностью уничтожил внутренности объекта.

Сигнал об огненном ЧП на улице Пришкольная в Кемеровском городском округе поступил в ГУ МЧС по Кузбассу сегодня 29 июня в 5:45. На тушение цельнометаллического ангара были отправлены 19 человек на пяти автоцистернах. К моменту их прибытия объект горел открытым пламенем.

В результате пожара обгорели технологическая установка и емкость с маслеными продуктами, цельнометаллический ангар сгорел внутри на всей площади, сказали AVOKADO в экстренных службах.

Общ площадь составила 56 "квадратов". Причина возникновения огня до сих пор не установлена. Никто не пострадал.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пожарные съехались к ТЦ в Новокузнецке.

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