Месяц скидок и акций в санатории «Шахтер»

Скидки и акции на санаторно-курортное лечение – это отличная возможность улучшить самочувствие. Короткий световой день, перепады температуры и неблагоприятные метеоусловия делают нас пассивными и апатичными в зимний период. Мы ходим на работу через силу и лишний раз не хотим покидать свое жилище. Недомогание зимой для большинства людей становится обычным делом.

Для улучшения самочувствия санаторий "Шахтер" предлагает кузбассовцам воспользоваться скидками на все виды путевок ("санаторно-курортная", "оздоровительная" и "путевка выходного дня", в том числе с разнообразными видами лечения (водолечение, грязелечение, массаж, аппаратная физиотерапия, фитотерапия). Вас ждет размещение в комфортабельных номерах и здоровое питание.

Санаторий "Шахтер" разработал для своих гостей выгодное предложение – акцию "10 дней за 14 000 тысяч", которая включает в себя услуги санаторно-курортного лечения. Предложение будет действовать с 20 января по 28 февраля 2022 года.

которая включает в себя услуги санаторно-курортного лечения. Предложение будет действовать Также скидка 50% будет доступна на лечение, входящее в стоимость санаторно-курортной путевки.

будет доступна на лечение, входящее в стоимость санаторно-курортной путевки. Кроме этого в санатории "Шахтер" будет действовать скидка 22% на путевки выходного дня и путевки без лечения.

Помимо оздоровления и отдыха санаторий "Шахтер" предлагает гостям интересный досуг и занятиями спортом (тренажерный зал, аквапарк, боулинг, бильярд, каток, лыжи и т.д.)