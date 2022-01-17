Месяц скидок и акций в санатории «Шахтер»

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Новогодние каникулы подошли к концу. Пора поставить жирную точку в череде дней с калорийными обедами и сном до полудня и привести организм в порядок. Специально для этого санаторий "Шахтер" приготовил новые акции и скидки.

Скидки и акции на санаторно-курортное лечение – это отличная возможность улучшить самочувствие. Короткий световой день, перепады температуры и неблагоприятные метеоусловия делают нас пассивными и апатичными в зимний период. Мы ходим на работу через силу и лишний раз не хотим покидать свое жилище. Недомогание зимой для большинства людей становится обычным делом.


Для улучшения самочувствия санаторий "Шахтер" предлагает кузбассовцам воспользоваться скидками на все виды путевок ("санаторно-курортная", "оздоровительная" и "путевка выходного дня", в том числе с разнообразными видами лечения (водолечение, грязелечение, массаж, аппаратная физиотерапия, фитотерапия). Вас ждет размещение в комфортабельных номерах и здоровое питание.

  • Санаторий "Шахтер" разработал для своих гостей выгодное предложение – акцию "10 дней за 14 000 тысяч", которая включает в себя услуги санаторно-курортного лечения. Предложение будет действовать с 20 января по 28 февраля 2022 года.
  • Также скидка 50% будет доступна на лечение, входящее в стоимость санаторно-курортной путевки.
  • Кроме этого в санатории "Шахтер" будет действовать скидка 22% на путевки выходного дня и путевки без лечения.

Помимо оздоровления и отдыха санаторий "Шахтер" предлагает гостям интересный досуг и занятиями спортом (тренажерный зал, аквапарк, боулинг, бильярд, каток, лыжи и т.д.)

Полноценный отдых в санатории "Шахтер", лечебные мероприятия в комплексе с консультациями квалифицированных специалистов и продуманным досугом гарантированно улучшат ваше самочувствие.


А благодаря участию санатория "Шахтер" в программе "Кэшбэк за туры по России 2022" с 18 января по 30 апреля 2022 года вы сможете вернуть себе 20% от стоимости путевки при оплате картой МИР онлайн*.

Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.
Организатор акций санаторий "Шахтер".
* Услугу "Кэшбэк за туры по России 2022" предоставляют: ООО "СТК-Тур" и ООО "Белый камень". Подробности на сайтах партнеров.

Фото: Санаторий "Шахтер"

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