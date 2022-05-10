"Месяц не убирают": кемеровчане из Центрального района пожаловались на горы мусора

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Жители одного из кемеровских районов возмущены свалкой мусора, которая образовалась по соседству с жилыми домами около месяца назад.

В Сети жители столицы Кузбасса пожаловались на стихийную свалку, к которой мусорщики по неизвестным причинам не прикасаются на протяжении месяца. Со слов автора публикации, хлам заполонил территорию на улице Луговая, 122 и Краснофлотская, 25 в Центральном районе.

Здравствуйте, анонимно, уже месяц не убирают, сообщил интернет-пользователь.

Судя по опубликованной фотографии, отходы разделены на две массивные кучи, в которых можно заметить переполненные контейнеры. На заднем плане размещена лесистая местность.


При этом в комментариях подписчики сообщества поинтересовались о том, платят ли за уборку сами жильцы. Некоторые предложили не ждать помощи со стороны, а самостоятельно разобраться с неугодным мусором.

Да!
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