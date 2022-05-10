В Сети жители столицы Кузбасса пожаловались на стихийную свалку, к которой мусорщики по неизвестным причинам не прикасаются на протяжении месяца. Со слов автора публикации, хлам заполонил территорию на улице Луговая, 122 и Краснофлотская, 25 в Центральном районе.

– Здравствуйте, анонимно, уже месяц не убирают, – сообщил интернет-пользователь.

Судя по опубликованной фотографии, отходы разделены на две массивные кучи, в которых можно заметить переполненные контейнеры. На заднем плане размещена лесистая местность.

При этом в комментариях подписчики сообщества поинтересовались о том, платят ли за уборку сами жильцы. Некоторые предложили не ждать помощи со стороны, а самостоятельно разобраться с неугодным мусором.