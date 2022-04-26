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Место главврача в кемеровской больнице досталось опытному хирургу

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Новым главным врачом Кемеровской городской больницы №11 стал хирург Андрей Тарасов, который трудился в медицинском учреждении. О кадровых перестановках сообщили в региональном Минздраве.

Со слов представителей Минздрава Кузбасса, отныне обязанности главного врача в Кемеровской городской больнице №11 исполняет Андрей Тарасов. Отмечается, что свой профессиональный путь он начал в стенах этого медорганизации, когда после окончания медицинской академии пришел трудиться врачом-хирургом. Во время работы он также успешно защитил диссертацию и стал кандидатом медицинских наук.


Из материалов, опубликованных на сайте больницы, следует, что стационары и поликлиники учреждения располагаются в Рудничном районе, Кедровке и Промышленновском.

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