Место главврача в кемеровской больнице досталось опытному хирургу

Со слов представителей Минздрава Кузбасса, отныне обязанности главного врача в Кемеровской городской больнице №11 исполняет Андрей Тарасов. Отмечается, что свой профессиональный путь он начал в стенах этого медорганизации, когда после окончания медицинской академии пришел трудиться врачом-хирургом. Во время работы он также успешно защитил диссертацию и стал кандидатом медицинских наук.

Из материалов, опубликованных на сайте больницы, следует, что стационары и поликлиники учреждения располагаются в Рудничном районе, Кедровке и Промышленновском.