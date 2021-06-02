Из свежих данных с официального сайта кузбасского ХК "Металлург" следует, что в тренерском штабе команды произошли кадровые перестановки. Пост главного тренера занял воспитанник белорусского хоккея Эдуард Занковец.

За минувший сезон под его руководством проходили тренировки в питерском “Динамо”. Однако команда по итогам регулярного чемпионата оказалась на седьмом месте, уступив игрокам из шахтерского края три очка.

Кроме того, на должность тренера назначен Сергей Громов, а вратарями команды займется Андрей Кудин, что касается тренера-аналитика, то на место пришел Александр Смирнов. Продолжает работу в роли тренера по общефизической подготовке Игорь Захаров.