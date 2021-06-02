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Место главного тренера кузбасского ХК “Металлург” занял Эдуард Занковец из "Динамо"

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Для хоккеистов из Кемеровской области, которые играют в “Металлург”, сформировался новый тренерский штаб. Одну из главных должностей занял экс-представитель питерского "Динамо" Эдуард Занковец.

Из свежих данных с официального сайта кузбасского ХК "Металлург" следует, что в тренерском штабе команды произошли кадровые перестановки. Пост главного тренера занял воспитанник белорусского хоккея Эдуард Занковец.


За минувший сезон под его руководством проходили тренировки в питерском “Динамо”. Однако команда по итогам регулярного чемпионата оказалась на седьмом месте, уступив игрокам из шахтерского края три очка.


Кроме того, на должность тренера назначен Сергей Громов, а вратарями команды займется Андрей Кудин, что касается тренера-аналитика, то на место пришел Александр Смирнов. Продолжает работу в роли тренера по общефизической подготовке Игорь Захаров.

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