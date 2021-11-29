Местами до +5°C: кузбасские синоптики дали прогноз на начало декабря

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Сотрудники Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой погоды стоит ждать жителям региона в первых числах декабря.

Сообщается, что во вторник, 30 ноября, на территории региона ожидается от -7°C до -18°C ночью, днем температура будет держаться в пределах от -3°C до -8°C. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится, местами изморозь.


Первый день декабря будет немного холоднее. Ночью столбики термометров опустятся до -13,-18°C, местами до -7,-12°C. Днем температура на территории региона составит -4,-9°C. Ветер юго-восточный, скорость так же 3-8 метров в секунду. Преимущественно без осадков.


Температура ночью в четверг, 2 декабря, будет держаться в пределах от -7°C до -18°C. Днем потеплеет до -1,-6°C, местами до +4°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Осадков не ожидается, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


В пятницу температура ночью останется прежней, а днем составит от -2 до +5. Ветер южный, 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. На большей части территорий Кузбасса ночью без осадков, днем небольшие осадки.

Да!
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