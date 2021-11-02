"Местами до -23°C": синоптики рассказали о погоде в Кузбассе до конца недели

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Специалисты кемеровского гидрометцентра сообщили о заморозках, которые ждут жителей региона в ближайшие несколько дней.

Температура в среду, 3 ноября, опустится ночью до -18,-23°C, местами до -11°C. Днем столбики термометров покажут от -12°C до -17°C. Ожидается северный ветер 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Местами пройдет небольшой снег.


На следующий день ожидается -15,-25°C ночью, днем от -14°C до -19°C. Ветер будет северным и западным, с порывами до 14 м/с. Ожидаются небольшие осадки в виде снега.


В пятницу, 5 ноября, температура ночью опустится до -13,18°C, местами до -12°C. Днем столбики термометров опустятся местами до -15°C, но в основном будут находиться в пределах -4,-9°C. Ветер сменится на западный, с порывами до 15 м/с. Местами осадки в виде небольшого снега ночью, днем на некоторых территориях региона пройдет мокрый снег, сообщают специалисты кемеровского гидрометцентра.


Температура в субботу, 6 ноября, будет немного выше. Ночью ожидается от -10°C до -15°C, днем ‒ от -4°C до -9°C. Направление и скорость ветра существенно не поменяются. На некоторых территориях области пройдет мокрый снег.


Ранее редакция AVOKADO писала о морозах, которые ожидают кузбассовцев во второй половине ноября.

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