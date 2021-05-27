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Места отдыха у воды в Кемерове откроются в сокращенном количестве

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Жители областного центра Кузбасса летом текущего года смогут отдохнуть на меньшем количестве мест у воды, чем в прошлом. О сокращении количества площадок, обустроенных для времяпровождения у водоемов в городе, пишут VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу местной мэрии.

По состоянию на 2020 год в Кемерове горожане могли отдохнуть на двух специализированных местах, одно из которых располагалось на Красном озере, а второе – на левом берегу Томи, уточнили журналистам в администрации.


В 2021 же мест станет меньше, а обусловлено это строительными работами на левом берегу реки Томь. Именно из-за этого зона отдыха «Чайка» открываться не будет.


Также в публикации журналисты отмечают, что о планах по открытию в Кемерове официальных пляжей в администрации не сообщили.


Напомним, что ранее стало известно, что на территории Кузбасса летом будут открыты 33 пляжа и 57 мест отдыха у воды.

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