Социальные сети пополнились видеороликом от Междуреченца, который наглядно показал состояние дороги в поселке Чебалсу.

– Месиво, а не дорога..– прокомментировал горожанин.

Мужчина также задался вопросом о том как передвигаются по таким тропинкам жители, ведь большая часть дороги это ямы.

–Почему улицы частного сектора не асфальтируются? Чем жители поселков хуже горожан? – написал один из подписчиков.

Под постом появился комментарий от представителей городской мэрии. По их словам, они передали информацию в соответствующую инстанцию, которая в свою очередь сверится с проектно-сметной документацией и даст ответ.