"Месиво": кузбассовцы в очередной раз пожаловались на состояние дорог

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Междуреченцы показали дорогу в поселке Чебал-су, на которой расположились гигантские ямы.

Социальные сети пополнились видеороликом от Междуреченца, который наглядно показал состояние дороги в поселке Чебалсу.

– Месиво, а не дорога..– прокомментировал горожанин.

Мужчина также задался вопросом о том как передвигаются по таким тропинкам жители, ведь большая часть дороги это ямы.

–Почему улицы частного сектора не асфальтируются? Чем жители поселков хуже горожан? – написал один из подписчиков.

Под постом появился комментарий от представителей городской мэрии. По их словам, они передали информацию в соответствующую инстанцию, которая в свою очередь сверится с проектно-сметной документацией и даст ответ.

Видео: ВКонтакте / Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]

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