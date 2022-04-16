Мэры двух городов Кузбасса предоставили декларацию о доходах

На сайте администрации Тайги и Мариинского муниципального округа появились документы с доходами глав территорий.
Годовой заработок мэра Тайги Михаила Теремецкого составил 1 757 250,85 рублей. Во владении у него имеется земельный участок, гараж, квартира площадью 53,5 кв.м. и автомобиль Mazda CX-5.
Глава Мариинского муниципального округа Александр Кривцов заработал 5 753 708,59 рублей. Машины у мужчины нет, в долевой собственности находится квартира и личная квартира площадью 35 кв.м.
Напомним, ранее глава Междуреченска Владимир Чернов отчитался о доходах за прошедший год.
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