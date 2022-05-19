По версии следствия, в ноябре 2020 года в одном из районов Новокузнецка был обнаружен сгоревший автомобиль. Внутри находились останки человека. Проведенная экспертиза показала, что погибший не был владельцем машины ‒ его геном не совпал с родителями мужчины, которому принадлежало транспортное средство. Выяснилось, что владелец авто находится в розыске по делу о распространении наркотиков.

В ноябре 2021 года разыскиваемый был задержан в Мариинском районе. Новокузнечанин работал в таежной местности в бригаде геологоразведки. Он рассказал правоохранителям, что хотел избежать наказания за распространения наркотиков и решил инсценировать свою смерть. Для этого он нашел бездомного, схожего с ним по комплекции. Кузбассовец предложил будущей жертве поехать с ним в отдаленный район, якобы для распития алкоголя. На месте он задушил бездомного, надел ему на руку свои часы, после чего облил горючей жидкостью и поджег, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд признал ранее судимого 47-летнего новокузнечанина виновным в убийстве. Он отправится на 11 лет в колонию строгого режима.