Правоохранительным органам Прокопьевска поступила информация, что заведующая одним из детских садов воспользовалась своим должностным положением в незаконных целях.

Женщина фиктивно трудоустроила свою дочь и маму в сад, а деньги, которые приходили в качестве заработной платы, забирала себе. Всего руководительница успела похитить 500 000 рублей.

- <…> женщины в детском саду не работали, но при этом на основе предоставленных заведующей документов им ежемесячно начислялась заработная плата, - сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Тот факт, что дочь злоумышленницы обучалась в одном из кузбасских вузов, показал полицейским, что девушка точно не работала в дошкольном учреждении.

Против экс-заведующей садика возбудили уголовное дело по статье ”Мошенничество”. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно.