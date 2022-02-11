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"Мертвые души" в садике принесли заведующей из Кузбасса полмиллиона рублей

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Жительница Прокопьевска, занимая пост заведующей детским садом, фиктивно трудоустроила родственников, благодаря чему похитила 500 000 рублей.

Правоохранительным органам Прокопьевска поступила информация, что заведующая одним из детских садов воспользовалась своим должностным положением в незаконных целях.


Женщина фиктивно трудоустроила свою дочь и маму в сад, а деньги, которые приходили в качестве заработной платы, забирала себе. Всего руководительница успела похитить 500 000 рублей.

- <…> женщины в детском саду не работали, но при этом на основе предоставленных заведующей документов им ежемесячно начислялась заработная плата, - сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Тот факт, что дочь злоумышленницы обучалась в одном из кузбасских вузов, показал полицейским, что девушка точно не работала в дошкольном учреждении.


Против экс-заведующей садика возбудили уголовное дело по статье ”Мошенничество”. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

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