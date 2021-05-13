Мероприятия по вакцинации населения от COVID-19 станут сезонными в Кузбассе

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Прививание горожан от коронавируса будет регулярной процедурой в регионе. Об этом сообщили власти Кемеровской области.

Как рассказали начальник отдела охраны здоровья взрослого населения Минздрава Кузбасса Елена Образцова и главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева на брифинге, проводимом в четверг, 13 мая, вакцинация от COVID-19 станет сезонным мероприятием.


Отмечается, что к текущему моменту в доступе у специалистов имеет три вида вакцин. Каждая из них отличается по составу, однако все они безопасны для здоровья. Решение об применение определенной принимает лечащий врач пациента.


Уточняется, что прививки не способны дать иммунитет навсегда, из-за чего проводить мероприятия по прививанию придется на постоянной основе.


Ранее на брифинге также озвучили информацию о количестве человек, поставивших прививку от COVID-19. Таким образом, стало известно, что более 200 тысяч человек поставили вакцину от COVID-19 в Кузбассе. Помимо того, медики рассказали о рисках повторного заражения COVID-19

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