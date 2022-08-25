Мэрия предложила кузбассовцам снести аварийный дом за их счет

По словам прокопчан, проживающих в доме №3 по улице Никитинской, они смогли добиться признания дома аварийным лишь в 2022 году. При этом здание было построено еще в 1927 году и, как рассказали сами горожане, уже несколько лет представляло опасность для жильцов. Об этом кузбассовцы сообщили сайту VSE42.Ru.

Постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу было подписано мэром Максимом Шкарабейниковым 15 августа текущего года. В документе говорится, что прокопчан из здания следует отселить в срок до 1 января 2032 года. Примечательно, что деньги на ликвидацию здания горожанам посоветовали направить из своего кармана.

– ...рекомендовать собственникам многоквартирного дома №3 по ул. Никитинская, в срок до 01.01.2032 года осуществить снос за счет собственных средств, – говорится в постановлении.

При этом в постановлении не уточняется, где прокопчане будут жить после сноса аварийного дома.