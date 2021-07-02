Мэрия Новокузнецка заявила о желании одолжить 39 млн рублей на погашение долгов

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Несколько тендеров на многомиллионный заем денежных средств опубликовали представители администрации Новокузнецка на портале государственных закупок.

Из текста четырех тендеров следует, что мэрия южной столицы Кузбасса планирует взять многомиллионный кредит на погашение задолженностей. При этом в общей сложности местные власти выставили четыре аукциона, в каждом из которых объявлена сумма в 9 миллионов 750 тысяч рублей.


Стоит отметить, что заем администрации Новокузнецка можно предоставить до 20 августа 2021 года включительно. В общей сложности они заявили о необходимости пополнить городскую казну на 39 миллионов рублей со сроком погашения в 18 месяцев.

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