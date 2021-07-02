Мэрия Новокузнецка заявила о желании одолжить 39 млн рублей на погашение долгов

Из текста четырех тендеров следует, что мэрия южной столицы Кузбасса планирует взять многомиллионный кредит на погашение задолженностей. При этом в общей сложности местные власти выставили четыре аукциона, в каждом из которых объявлена сумма в 9 миллионов 750 тысяч рублей.

Стоит отметить, что заем администрации Новокузнецка можно предоставить до 20 августа 2021 года включительно. В общей сложности они заявили о необходимости пополнить городскую казну на 39 миллионов рублей со сроком погашения в 18 месяцев.