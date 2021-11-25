Мэрия Киселевска объяснила инцидент с "кражей" ели из частного дома

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Киселевские власти прокомментировали случай, когда "делегация из администрации" срубила ель с частного участка мужчины, а после увезла дерево на главную площадь.

Со слов представителей мэрии, хвойное дерево росло на участке с заброшенным домом, который располагался на муниципальной территории, но не на частной. В связи с этим, когда на аварийную ель по улице 3-е сентября в Киселевске поступила жалоба от анонимов, то местное правительство незамедлительно его срубило, а после вывезли с земли.

– На нижней части ствола ели были обнаружены механические повреждения (трещины), из-за которых ель признали аварийной. Было принято решение о спиле дерева, –прокомментировали инцидент представители горадминистрации в сообществе в "В ритме Кемерово".

При этом чиновники подтвердили, что увезли елку на площадь в городском саду, где она станет праздничным деревом 2022-года. С их слов, параметры хвойной красавицы соответствуют всем требованиям главного новогоднего украшения, а если бы дерево не подошло, то его бы утилизировали.

Да!
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