Мэрия Кемерова выделит из казны 29 млн рублей на новую дорожную разметку

На сайте государственных закупок появились новые тендеры от администрации города Кемерово. Из документов становится ясно, что городским чиновникам требуются люди, которые обновят спецразметку на автодорогах общего пользования, а также местного значения и элементах обустройства автомобильных дорог.

Все это исполнителям придется выполнить всего за два месяца, поскольку в сроках указано 15 октября 2022 года. Начальная цена контракта составила 23 000 000 рублей и второго — 6 000 000 рублей. Все деньги на эти нужды выделены из городской казны.

Все желающие поучаствовать в конкурсе могут выдвинуть свою кандидатуру до 17 августа.