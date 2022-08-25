Мэрия Кемерова рассказала о запретах для водителей на 26 августа

Завтра, 26 августа, в Кемерове состоится масштабное празднование Дня шахтера. Мероприятие пройдет на Московской площади. В связи с этим движение по части Притомского проспекта будет запрещено.

Так, с 16:30 до 00:30 будет ограничен проезд автомобилей по Притомскому от проспекта Советского до улицы Волгоградской. Объезд возможен по проспекту Октябрьскому. Кроме того, на дублере проспекта Притомского у парковки перед Московской площадью будут установлены временные знаки, запрещающие остановку и стоянку с 20:00 часов 25 августа до конца мероприятий.

После окончания празднования 26 августа с 22:00 до 22:40 водители не смогут проехать по проспекту Октябрьскому от улицы Центральный проезд до улицы Тухачевского, а также по улице Центральный проезд от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского.

Ранее власти Кемерова опубликовали план мероприятий на День шахтера.