Обращение от кемеровчан появилось в социальных сетях. Горожане посетовали, что остановка "Городская ГИБДД" в Центральном районе была ликвидирована еще весной, а монтаж нового павильона еще не был произведен.

‒ ...лето заканчивается не от дождя спрятаться ни от солнца, пенсионерам некуда сумки поставить (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ отметили жители кузбасской столицы.

В ответ представители мэрии сообщили, что специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства занимаются данным вопросом. Установка остановочного пункта на указанной территории запланирована на строительный сезон 2022 года.