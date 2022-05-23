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Мэрия Кемерова прокомментировала обрушение на проспекте Ленина

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Власти кузбасской столицы раскрыли детали инцидента с разрушением здания в Заводском районе города.

Согласно официальной информации, сообщение об обрушении поступило в ЕДДС Кемерова накануне, 22 мая, в 18:15. Рухнул пролет второго этажа в доме №3 по проспекту Ленина. Специалисты провели разведку и констатировали отсутствие пострадавших.


Как сообщают в пресс-службе администрации кузбасской столицы, данное здание было признано аварийным еще в 2016 году. Квартиры в нем были выкуплены для коммерческих целей – под демонтаж и последующее строительство. Проживавшие там горожане были расселены.


На сегодня здание огорожено. Сроки его сноса зависят от собственников.


Напомним, что ранее об обрушении стены дома на проспекте Ленина в Кемерове сообщили очевидцы.

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