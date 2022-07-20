Мэрия Кемерова отреагировала на жалобы о шуме от дорожных работ

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Власти кузбасской столицы прокомментировали сообщения о громком ремонте дорог по ночам.

Кемеровчане, проживающие в микрорайоне Южный, пожаловались в социальных сетях на то, что им не удается полноценно отдохнуть. Причиной этому горожане назвали шумные дорожные работы, которые ведутся по ночам.


В администрации кузбасской столицы журналисту AVOKADO рассказали, что на участке улицы Патриотов, от улицы Радищева до улицы Двужильного, дорожники фрезеруют полотно, укладывают монолитный бортовой камень и восстанавливают люки колодцев до проектной отметки. При этом некоторые работы приходится выполнять ночью.

‒ В связи с дождливой погодой, некоторые виды работ подрядчик выполняет в ночное время, ‒ рассказали сотрудники мэрии корреспонденту AVOKADO.

Специалисты также отметили, что сдача объекта запланирована на 15 августа текущего года.

Да!
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