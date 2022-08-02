Мэрия Кемерова отреагировала на жалобы о пробитых на рельсах колесах

Накануне, 1 августа, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчан, которые заявили, что повредили колеса своих машин из-за состояния дорожного покрытия. Как отметили горожане, речь идет о трамвайных рельсах, пролегающих на пересечении улицы Терешковой и улицы Сибиряков-Гвардейцев.

‒ Левая полоса в сторону Химиков. Четыре авто пострадали только при мне. У всех левые передние шины ‒ в утиль, ‒ рассказал один из кемеровчан.

За официальным комментарием по данной ситуации журналист AVOKADO обратился в администрацию кузбасской столицы. Сотрудники мэрии рассказали, что уже в августе этого года будет проведен аукцион, победитель которого выполнит работы по устранению деформаций и повреждений покрытия автодорог города. После этого места ямочного ремонта будут определены на основе степени аварийности участков.