Мэрия Кемерова отреагировала на жалобы о покрытой ямами улице

Кемеровчане высказались в социальных сетях о том, что проезжая часть улицы Камышинской требует ремонта. Горожане сняли на камеру автомобили, которым приходится понижать скорость для того, чтобы проехать проблемный участок, покрытый выбоинами.

‒ Там просто ужасно стало, ‒ отметила в комментариях одна из местных жительниц.

Журналист AVOKADO обратился в администрацию кузбасской столицы, чтобы выяснить, планируется ли ремонт указанного участка дороги. Специалисты рассказали, что возможность проведения ремонта на данной улице будет рассмотрена при наличии финансирования.