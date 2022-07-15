Постоянная читательница обратилась в редакцию AVOKADO с жалобой на отсутствие элемента ограждения набережной в Центральном районе Кемерова. Горожанка рассказала, что заметила недочеты во время прогулки.
‒ Одного фрагмента просто нет, состояние ограждения около моста плачевное, ‒ отметила кемеровчанка, поделившись снимком.
В администрации города журналисту AVOKADO рассказали, что указанное горожанкой повреждение обнаружили и выделили, чтобы обезопасить кемеровчан.
‒ Повреждение ограждения обозначили сигнальной лентой, ‒ рассказали представители кемеровской мэрии.
Отсутствующая секция будет восстановлена.
Фото: Администрация города Кемерово
Загрузка комментариев