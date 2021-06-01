Мэрия Кемерова обзавелась новым пресс-секретарем

Поданным властей, 31 мая должность председателя комитета по работе со СМИ администрации города Кемерово заняла Надежда Николаевна Горбачева.
В мэрии рассказали журналисту Avokado, что Горбачева родилась в 1978 году и окончила КемГУ по специальностям "Журналистика" и "Юриспруденция". Сперва она работала в местных печатных изданиях, а после в комитете по работе со СМИ. Также была заместителем начальника отдела по работе со СМИ управления по социальной и информационной политике. С 2012 по 2020 год работала начальником и заместителем начальника контрольно-аналитического отдела мэрии.
Загрузка комментариев