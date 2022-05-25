Мэрия Кемерова обратилась в суд после обрушения дома на проспекте Ленина

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Власти кузбасской столицы подали иск после того, как часть аварийного здания в Заводском районе рухнула.

Накануне, 24 мая, администрация города Кемерово сообщила, что в Заводский районный суд было направлено исковое заявление. Данная мера принята для того, чтобы обязать собственников дома №3 по проспекту Ленина снести здание и вывести строительный мусор. Отметим, что все квартиры там были выкуплены бизнесменами в коммерческих целях.


Напомним, что часть упомянутого дома обрушилась в минувшее воскресенье. Здание было признано аварийным еще в 2016 году, и жильцов в нем не было. Как сообщали городские власти, обошлось без пострадавших.

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