Мэрия Кемерова обратилась в суд после обрушения дома на проспекте Ленина

Накануне, 24 мая, администрация города Кемерово сообщила, что в Заводский районный суд было направлено исковое заявление. Данная мера принята для того, чтобы обязать собственников дома №3 по проспекту Ленина снести здание и вывести строительный мусор. Отметим, что все квартиры там были выкуплены бизнесменами в коммерческих целях.

Напомним, что часть упомянутого дома обрушилась в минувшее воскресенье. Здание было признано аварийным еще в 2016 году, и жильцов в нем не было. Как сообщали городские власти, обошлось без пострадавших.