Мэрия Кемерова объяснила вырубку деревьев в Комсомольском парке

Кемеровчане обеспокоились вырубкой деревьев в парке имени Веры Волошиной, расположенном в Центральном районе. Горожане призвали не "уничтожать" популярное место для отдыха и прогулок. За официальным комментарием журналист AVOKADO обратился в администрацию города Кемерово.

Сотрудники мэрии, со ссылкой представителя арендатора парка, сообщили, что специалисты выполняют на обозначенной территории санитарную обрезку зеленых насаждений. Деревья действительно ликвидируются, однако лишь аварийные. При этом в 2022 году на территории Комсомольского парка высажены 23 кедра и 17 рябин. Данные меры должны помочь в сохранении и улучшении экосистемы парка.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что вырубка деревьев в парке Веры Волошиной встревожила кемеровчан.