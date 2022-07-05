Мэрия Кемерова объяснила вырубку деревьев в Комсомольском парке

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Власти кузбасской столицы назвали причину, по которой ликвидируют часть зеленых насаждений в популярном месте отдыха.

Кемеровчане обеспокоились вырубкой деревьев в парке имени Веры Волошиной, расположенном в Центральном районе. Горожане призвали не "уничтожать" популярное место для отдыха и прогулок. За официальным комментарием журналист AVOKADO обратился в администрацию города Кемерово.


Сотрудники мэрии, со ссылкой представителя арендатора парка, сообщили, что специалисты выполняют на обозначенной территории санитарную обрезку зеленых насаждений. Деревья действительно ликвидируются, однако лишь аварийные. При этом в 2022 году на территории Комсомольского парка высажены 23 кедра и 17 рябин. Данные меры должны помочь в сохранении и улучшении экосистемы парка.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что вырубка деревьев в парке Веры Волошиной встревожила кемеровчан.

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