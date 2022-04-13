Мэрия Кемерова объяснила отсутствие детсадов в одном из микрорайонов

Кемеровчанка задалась вопросом о том, почему в микрорайоне, где она проживает, отсутствуют детские сады. При этом она отметила, что у большинства горожан там есть дети, с которыми приходится добираться до нужных учреждений на транспорте.

‒ Вопрос тогда такой, почему за вокзалом нет ни одного садика? Практически у всех дети, а приходится возить, ‒ поинтересовалась жительница кузбасской столицы.

Власти Кемерова заявили, что на сегодняшний день в Предзаводском микрорайоне нет подходящей площадки, которая бы соответствовала градостроительным нормам для создания дошкольного образовательного учреждения.

‒ Всем детям, нуждающимся в услугах дошкольного образования, предоставляются места в удобных для родителей по транспортной развязке детских садах города, ‒ заявили сотрудники мэрии.

Другие горожане напомнили и про поселок Улус, жители которого жаловались на необходимость возить детей в отдаленные детсады. Сотрудники мэрии отметили, что вопрос о строительстве детского сада в Улусе сейчас находится под контролем прокуратуры.